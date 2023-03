VIDÉO - À cause du manque d'eau, des permis de construire gelés dans le Var

Le village de Montauroux (Var) connaît une sécheresse historique. Alors, le maire a décidé de ne plus délivrer de permis de construire pour les quatre prochaines années. "Comment fait-on si on n'a plus d'eau ? Construire des logements sans être sûr de pouvoir leur apporter de l'eau, il n'y aurait rien de plus dramatique. Il faut que nous puissions apporter l'eau aux habitants qui habitent déjà sur le territoire", explique le maire Jean-Yves Huet dans la vidéo en tête de cet article.