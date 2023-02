VIDÉO - Plus d'un mois sans pluie, un record en hiver : quelles conséquences ?

Cours d’eau asséchés, sols craquelés, lacs évaporés. Nous sommes en plein cœur de l’hiver, et pourtant, on se croirait déjà en plein mois d'août. Depuis maintenant plus de 31 jours, la France n’a connu aucune véritable pluie. Selon Météo-France, notre pays a battu ce mardi le précédent record établi au printemps 2020. Certes, des précipitations sont attendues ce mercredi dans le sud. Quoi qu’il arrive, les spécialistes du climat parlent déjà d'un des mois de février les plus secs jamais enregistré.