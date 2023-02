VIDÉO - "Une bouffée d'oxygène" : ces agriculteurs qui carburent à l'énergie verte

Quelques kilomètres plus au sud, à Loriol-sur-Drôme, Adrien et Christian Clair sont, eux aussi, des pionniers, mais d’un autre genre. Ces producteurs de cerises sont les premiers à se lancer dans l’agrivoltaïsme. "L’agrivoltaïsme, on va favoriser d’abord la plante et ensuite, en second temps, il y aura une production d’énergie", explique Christian.

Autrement dit, les panneaux inclinables à la demande ont comme fonction première de protéger les cultures de plusieurs risques climatiques : la sécheresse et le soleil de plomb qui assoiffe les arbres. "Ça, c’est l’éclatement de l’écorce ? C’est la sécheresse qui fait ça, c’est l’excès de soleil", montre Adrien, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Depuis que le système crée de l’ombre aux endroits souhaités, ils ont économisé 30% d’eau. Cela protège aussi du gel. En hiver, sous les panneaux, la température est plus élevée de deux degrés. Cela met enfin à l’abri de la grêle et de la pluie, surtout sur un fruit très fragile comme la cerise. "Sur une grosse averse, on peut sauver la récolte, pas entière, mais au moins à 70%", poursuit Adrien.