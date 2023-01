Microplastiques : vous en ingérez l'équivalent d'une carte bancaire chaque semaine

Le biochimiste transforme ensuite les moules en une sorte de jus et va en extraire des morceaux invisibles à l'œil nu. "Je mets un filtre en fibre de verre, qui va permettre de récupérer les particules de plastique de toute petite taille, de l'ordre de quelques micromètres, ce qui correspond à 80 fois plus petit que la taille d'un cheveu", indique-t-il. Résultat au microscope : "on a ici typiquement la présence d'un microplastique", montre-t-il. Et le chercheur n'est pas vraiment étonné. "On a pu mettre en évidence que 60% de moules pouvaient être contaminées par au moins un microplastique", précise-t-il. Pourtant, les moules achetées dans le commerce sont nettoyées plusieurs fois à l'eau claire, ce qui permet de retirer plus de la moitié du microplastique qu'elles contiennent.

Et si les crustacés sont particulièrement exposés à cette pollution, aujourd'hui les scientifiques affirment que les sols contiennent encore plus de plastique que les océans. L'une des explications est qu'une partie du plastique usagé fini enfoui. En France, cette part est de 20%. Avec le temps, ces déchets se dégradent en minuscules petits morceaux ensuite captés par les racines des plantes. C'est comme cela que nos aliments sont contaminés.

Résultat, les scientifiques ont détecté des microplastiques dans les fruits et légumes que nous consommons régulièrement : pommes, carottes, salades... Ils en ont aussi trouvé dans différentes parties de notre corps : dans les poumons, le sang ou encore le placenta de femmes enceintes.