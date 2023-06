VIDÉO - Mise au ban des vieilles voitures dans les ZFE : pourquoi ça tangue

Les véhicules Crit'Air 3 devaient être bannis du centre-ville dès le 1er janvier 2024, mais ils vont désormais bénéficier d'un sursis jusqu’en 2029. "Je ne suis pas là non plus pour assommer d'une certaine manière mes concitoyens", se justifie le maire Horizons de la commune, Arnaud Robinet. "Ce moratoire va permettre aux Rémois de prendre plus de temps pour changer leur véhicule, qui plus est quand la qualité de l'air est bonne aujourd'hui", plaide-t-il.

Mais même avec cette marche arrière, les véhicules les plus polluants restent interdits à Reims, à savoir ceux estampillés Crit'Air 4 et 5. Et la mesure a toujours beaucoup de mal à se faire accepter. "On a tous pris du diesel parce que cela nous coûtait moins cher, et aujourd'hui on nous demande de passer à l'électrique, ou autre. Mais on n'a pas les moyens", tonne une habitante. "Un jour ou l'autre, je vais arriver et me retrouver avec un PV sur le pare-brise", s'irrite un autre.

Reims n'est pas la seule ville déjà concernée où la contestation gagne de l'ampleur. À Montpellier, dans l'Hérault, les véhicules les plus polluants ne peuvent plus circuler depuis le 1er janvier et pourront être verbalisés dès le mois d'août. Certains automobilistes se disent pris de court. "On a été mis au courant début 2022. Ma belle-fille avait acheté une voiture depuis peu, elle se retrouve avec un véhicule qu'elle ne peut plus utiliser alors qu'elle en a besoin pour son travail", déplore l'une d'entre eux dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessous.