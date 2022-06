Mobilier, chauffage, construction : la seconde vie des palettes

Chaque année, près de 100 millions de palettes d’occasion circulent en France. Le plus souvent, elles sont revendues en l’état ou réparées. Et lorsqu’elles sont irréparables, on les broie et cela concerne 7% des palettes. Comme ici, à quelques kilomètres de Strasbourg, 45 000 palettes arrivent tous les mois dans une usine à ciel ouvert. Elles sont d’abord triées. Et si le coup de main d’œuvre pour les réparer est jugé trop élevé, elles sont broyées. La suite dans la vidéo en tête de cet article.