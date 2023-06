VIDÉO - Le fléau de l'été : mode d'emploi pour se débarrasser des nids de guêpes et frelons

Pour 90 euros, la propriétaire de l’abri fait appel à ce désinsectiseur à temps, car la reine avait déjà pondu. "On revient dans trois semaines, et tout ce qu'on voit ici, c'est un frelon adulte prêt à bondir du nid, prêt à attaquer, à défendre les autres larves qui ont continué à grossir. Vous revenez fin novembre, vous avez la taille d'une machine à laver", ajoute le spécialiste.

Une reproduction rapide encouragée par les fortes chaleurs, jusqu’à 6000 insectes par nid en novembre. De quoi inquiéter les habitants du village.

Autre insecte qui peuvent s’installer chez vous en ce moment, les abeilles en plein essaimage. Pas de danger, mais mieux vaut contacter un apiculteur pour retirer un essaim. S’il est accessible, un syndicat le fait et c’est gratuit. "On récupère l'essaim, on le fait tomber à l'intérieur, ensuite, on le pose au sol ou on le laisse en hauteur, si on peut", explique un apiculteur. Mais la tâche n’est pas toujours évidente. En intérieur, sous le toit ou dans des coins exigus, pas toujours possible de récupérer une colonie.