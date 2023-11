VIDÉO - Moins d'éclairage public la nuit pour plus d'économies : une mesure réellement efficace ?

Ces lampadaires sont éteints chaque nuit de minuit à cinq heures et ils le resteront. C'est la majorité des 250 habitants de Foisches (Ardennes) qui l'a décidé, après un an d'expérience conclue par une consultation de tous les villageois. Il faut dire que la commune a fait 4000 euros d'économies en un an.

Pour remercier les habitants, les élus ont décidé de redistribuer 50 euros par foyer. Il y avait aussi la solution d'un éclairage avec des ampoules à Led plus économes. Mais comme de nombreuses petites communes, Foisches n'en a pas les moyens.