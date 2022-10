Mon voisin peut-il stationner des épaves de voitures sur son terrain ? Le 20H vous répond

Mon voisin peut-il stationner des épaves de voitures sur son terrain ?

Non, pour deux raisons. D’abord, c’est un trouble anormal du voisinage, "on parle de préjudice visuel", nous éclaire David Rodrigues, responsable juridique à l’association de consommateurs CLCV. Cela a déjà été reconnu par la justice à plusieurs reprises, dans cet arrêt de la Cour de Cassation par exemple : un couple a été condamné à verser 500 euros à ses voisins car il entreposait "WC avec présence d’excréments, fauteuil en skaï, carcasse de réfrigérateur, banquette déchirée, bouteille de gaz et rouleau de grillage" dans son jardin. "Il faut d’abord en parler avec vos voisins. Si le dialogue est impossible, tournez-vous vers le maire, qui est compétent en matière de déchets, puis vers le conciliateur de justice", conseille le responsable juridique.