Environnement : le business pas si vert des plantes d'intérieur

Dans la maison de Christelle, on trouve une centaine de plantes tropicales. Et elle n'est pas la seule à craquer pour ces ficus et autres monsteras. Le marché de la plante d'intérieur a bondi en trois ans. Une frénésie d'achats liée à Internet et à l'apparition de ventes éphémères de plantes. Des événements ponctuels dans les grandes villes, où les prix sont imbattables. Ce modèle convainc aussi pour une autre raison. "Le circuit est plus court, il y a moins d'intermédiaires et c'est plus écologique", lance une cliente.