Mont Blanc : un éboulement à 3 500 mètres

Des images ont été filmées par des alpinistes qui se trouvent à seulement quelques mètres du Mont Blanc. Il s'agit d'un éboulement spectaculaire qui s'est produit ce lundi sans faire de blessés. Ce genre de phénomène est devenu presque quotidien, comme nous l'explique un guide de haute montagne. "On a eu des phénomènes beaucoup plus importants cette année avec des volumes beaucoup plus conséquents", affirme Ludovic Ravanel.