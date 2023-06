VIDÉO - Incendie maîtrisé dans le Finistère, mais les habitants s'inquiètent

Aucune maison n'a été touchée, mais ce feu arrivé tôt dans la saison inquiète les habitants. Signe, aussi, qu'il va falloir faire preuve de plus en plus de vigilance. De quoi rappeler un autre traumatisme breton. En été 2022, plus de 2200 hectares avaient brûlé dans les Monts d'Arrée, au cœur du Finistère.