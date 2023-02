VIDÉO - Montée des eaux : comment sauver Venise ?

La place Saint-Marc a été inondée. Le phénomène est de plus en plus fréquent. Cette montée des eaux, appelée acqua alta, a lieu deux fois plus souvent qu'il y a 20 ans. À Venise, quand l'eau monte à plus de 85 cm, la circulation sur les canaux devient quasi impossible. Alors Francesco s'est adapté. Avant de passer sous certains ponts, ce gondolier retire l'ornement de la poupe de sa gondole vénitienne. Sans cette astuce, il n'y aurait plus beaucoup de gondoles en circulation les jours de grandes marées.