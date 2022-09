VIDÉO - Montée des eaux : voici, en animation 3D, à quoi pourrait ressembler le littoral normand en 2100

Professeur à l’université de Caen et co-président du "Giec normand" (constitué d'experts régionaux spécialistes du climat), Stéphane Costa étudie ces manifestations naturelles depuis plus de 30 ans. À l’entendre, l’eau arrivera toujours irrémédiablement à se frayer un chemin. "Nous n’aurons pas d’autres alternatives que de déplacer les biens et les activités des personnes dans des zones à moindre risque et non inondables. Et pour cela, il va falloir aider les élus locaux et territoriaux", plaide cet expert. Pas d’autres choix, donc, que de s’éloigner du danger.

Et même si, dans certains cas, la construction de véritables quartiers flottants pourrait être une solution, l’idéal serait d’abord de limiter le réchauffement climatique. Au risque d’en subir les conséquences sur de nombreuses décennies. À l'échelle de la planète, selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), le nombre annuel de personnes exposées aux inondations côtières devrait passer d'un peu plus de 100.000 à entre 1,52 et 3,65 millions entre 2030 et 2100, si rien n’est fait pour anticiper ce changement majeur. Et ce dans l'hypothèse optimiste où le réchauffement climatique serait limité à 2 degrés Celsius.