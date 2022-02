Morbihan : la justice donne raison à des riverains opposés à l'installation d'éoliennes

Pourtant, elle et d'autres riverains n'ont pas attendu leur installation pour s'opposer à leur venue. Dès le premier jour du projet, une association, "Vent de discorde", a été créée pour faire annuler le chantier. Un premier recours en justice n'a pas abouti, permettant au promoteur de poursuivre, puis de terminer la mise en place des éoliennes. Une provocation, pour l'association.

"Dans tous leurs documents, ils avaient marqué qu'ils ne commenceraient le chantier et les études géotechniques que lorsque le dossier sera purgé de tout recours", a révélé ainsi Raymonde Le Bars, également habitante de cette commune d'un peu plus de 2500 habitants. Finalement, leur recours en justice a abouti. Mardi, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'autorisation d'exploitation du site délivrée par le préfet. "C’est un soulagement parce qu’on se dit, on n’a pas fait ça en vain", s'est réjouie Raymonde Le Bars.