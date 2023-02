VIDÉO - Messagères du printemps, les cigognes sont arrivées en Alsace

On dit qu'elles annoncent le printemps. Et c'est vrai que dès que les jours rallongent, les cigognes sont de plus en plus nombreuses à rejoindre l'Alsace. "C'est très échelonné, elles commencent à revenir en février, et puis ça va jusqu'à avril", explique Émilie Etienne, médiatrice faune sauvage à la Ligue de protection des oiseaux.

Il y avait moins de 30 couples dans les années 80, 1250 aujourd'hui au moins. L'espèce a recolonisé la région.