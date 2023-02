VIDÉO - Microbilles de plastique : la Normandie polluée à son tour

Une fois dans la mer, les microbilles de plastique deviennent pratiquement invisibles. Pour les pêcheurs, c’est une pollution supplémentaire, et une inquiétude : celle de voir leurs activités menacées. "On ne peut rien faire, c'est là, c'est là, et il y a tout ce qu'on ne voit pas...", se désole Vincent Coquerel, pêcheur. Face à cette situation, le maire de Saint-Jouin-Bruneval a décidé de porter plainte contre X. "C'est d'abord pour savoir qui a fait ça, et surtout que ça contribue à éviter que ça se reproduise", souligne-t-il.