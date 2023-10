VIDÉO - Nuées d'étourneaux en ville : les fauconniers volent au secours des riverains

Ils arrivent par centaines à la tombée de la nuit, des nuées d'étourneaux qui, pendant leur migration, ont élu domicile dans la ville de Narbonne (Aude). Un calvaire pour les riverains. "C'est lassant, c'est fatigant, on a tout le temps les voitures toutes pourries et ça pue", explique un riverain. "On évite de passer sous les arbres parce que vraiment, c'est un carnage, et même l'odeur, c'est horrible", renchérit un passant.