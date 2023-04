VIDÉO - Longtemps menacée, la loutre refait surface en France

Aujourd’hui, bien implanté dans le sud-ouest du pays, le mammifère a recolonisé toute la façade ouest et depuis peu la Normandie. Son retour reste pourtant très fragile. Le dérèglement climatique est aussi une menace qui pèse sur la loutre. L’animal n’est pas complètement tiré d'affaire, mais elle est un symbole et montre que les efforts et les politiques de préservation portent leur fruit.