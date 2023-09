VIDÉO - Navire de marchandises : comment les géants des mers virent au vert

En revanche, cela élimine 90% des particules fines rejetées dans l’atmosphère. Et grâce au gaz naturel liquéfié, le navire émet 20% de CO2 en moins. Bien sûr, ce n’est pas encore la panacée, mais aujourd’hui, c’est ce qui pollue le moins. Exceptionnellement, nos équipes ont pu filmer le cœur battant du navire. Le moteur de 70.000 chevaux est 700 fois plus puissant que celui d'une voiture, un minimum pour faire avancer l’équivalent d’un immeuble de plus de 10 étages.

Et désormais, pour le faire tourner, le fuel n’est plus le roi. Depuis trois ans seulement, certains porte-conteneurs carburent au gaz. La cuve, qui fait 5 fois le volume d'une piscine olympique, est remplie à l'aide d'une barge chargée de gaz liquéfiée. Le gigantesque réservoir est une fois et demie plus grand que celui normalement. Il prend la place de 168 conteneurs et donc autant d'argent. "Ces 168 conteneurs sont à ramener aux 15.000 que peut transporter le bateau. Oui, on perd un petit peu mais pour gagner beaucoup plus sur le nombre de CO2 émis par conteneurs", nous explique Emmanuel Delran, vice-président en charge des opérations chez CMA-CGM.