Ski, randonnées et chiens de traineau : à la découverte des plus beaux massifs français

À mi-parcours, une halte au milieu des bois. Ils passent la nuit dans cette cabane avec juste un poêle pour se réchauffer et s'éclairer. Pendant ce temps-là, les chiens vont passer la nuit dehors. Léa, la compagne de notre musher, sait prendre soin de cette race, parée pour le grand froid. Des sous-poils, qui une fois tissés deviennent de la laine, et enfin des moufles capables de résister à toutes températures. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.