Néonicotinoïdes : coup de tonnerre pour les betteraviers français après une décision européenne

Les différentes dérogations accordées par le gouvernement français aux betteraviers étaient dénoncées depuis longtemps par les associations environnementales et certains syndicats agricoles. Le 18 janvier dernier, veille de la décision européenne, l'organisation Agir pour l'environnement et le syndicat Confédération paysanne avaient quitté le Conseil de surveillance des néonicotinoïdes, refusant de "cautionner plus longtemps une instance qui ne constitue qu'un alibi et ne permet en réalité ni débat loyal et éclairé, ni décisions démocratiques".

Selon les deux organisations, rien en justifie la prolongation des dérogations, les analyses réalisées montrant "une fois de plus que le risque de reprise de la diffusion du virus de la jaunisse est quasi-inexistant" pour la saison 2023. S'appuyant sur des données de l'institut de recherche de la filière, Générations Futures estime dans un autre communiqué que la "pression virale (est) bien moindre qu'en 2020 et 2021 puisqu'aucune plante n'est positive aux virus (de la jaunisse) à date du début décembre". "Or, pour qu'un risque puisse être prévu, il faut pouvoir arguer à la fois d'un réservoir viral important ET de l'apparition précoce de pucerons servant de vecteur au virus", souligne l'ONG.