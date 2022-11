Nice : des pingouins torda aperçus près des côtes

Ce que les spécialistes ne s'expliquent pas pour le moment, c'est pourquoi cette année 2022, ils se rapprochent ainsi du littoral. "On va juste rester en vigilance, et voir si le phénomène s'accentue, se reproduit d'année en année. Déjà, il ne faut pas les déranger, les observer, et faire remonter les observations", explique la responsable du service éducation, recherche et conservation du parc Marineland.

S'agit-il d'une conséquence du dérèglement climatique ou ont-ils été dérangés dans leur migration ? Il est trop tôt pour le dire. Mais aussi belles soient ces rencontres, tout le monde espère que les pingouins retrouveront la haute mer le plus rapidement possible.