VIDÉO - "On se demandait s'il y avait eu une explosion" : les habitants incrédules après le séisme

Réveil brutal pour ce jeune homme ce samedi à l'aube. Vendredi soir, le sol a tremblé à Thouars (Deux-Sèvres), et ce sont les caméras de surveillance qui en témoignent le mieux. Un séisme aussi ressenti par Antoine, un retraité qui habite à une centaine de kilomètres de l'épicentre. "J'étais sur le canapé, ma femme était dans la cuisine, elle est venue précipitamment et on est allés sur la terrasse. On avait moins de chances de prendre quelque chose sur la figure. Cette nuit, il y a eu une réplique, ça m'a réveillé", détaille le retraité.