Normandie : la sécheresse en octobre

Les restrictions perdurent depuis cet été, même si certaines ne sont plus vraiment d'actualité. Il est toujours interdit d'arroser les espaces verts, son potager de 10 heures à 17 heures et de remplir sa piscine. Pour vraiment économiser l'eau, les habitants ont leur propre méthode. Cet été, la rivière avait presque disparu. Les pluies récentes n'ont pas suffi à faire remonter le niveau de l'eau. Inquiétant, puisque c'est là qu'elle est pompée et distribuée dans le réseau d'eau potable de l'agglomération de Saint-Lô.