Littoral menacé par l'érosion et la montée des eaux : comment limiter les dégâts du dérèglement climatique ?

Selon les dernières estimations du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), le niveau moyen de l'océan augmentera d'au moins 28 cm d'ici à 2100, dans le meilleur des scénarios - en cas de nette réduction de nos gaz à effet de serre. Ou, plus probablement, si nous conservons notre trajectoire actuelle, de 63 cm à 1,01 m - le scénario d'une élévation de 2 mètres n'est pas écarté par les experts. Et la France et ses nombreux littoraux ne seront pas épargnés.

Pour l'instant, c'est un spectacle. À chaque grande marée, la mer se déchaîne à Asnelles dans le Calvados, comme on peut le voir de façon spectaculaire dans le sujet en tête de cet article. Le seul rempart dans cette commune ? Une digue de béton. Jusqu'à quand ? Nul ne le sait. Mais certains habitants hésitent entre inquiétude et scepticisme. François, un habitant sollicité dans notre sujet, observe la mer depuis sa véranda, sa maison étant située en bord de mer. En 20 ans, il s'est habitué au spectacle d'une mer déchainée. "Aux fortes tempêtes, elle vient jusque dans notre jardin", confie-t-il dans le sujet. Pas de quoi l'alarmer : pour lui, sa maison est suffisamment surélevée, et surtout, la fameuse digue le protège.