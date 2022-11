VIDÉO - Lutte contre le changement climatique : à quoi va ressembler l'alimentation de demain ?

Mais quels que soient les efforts réalisés par les agriculteurs, les consommateurs ont aussi un rôle clé à jouer, en adaptant leur façon de manger. "Ce qui est vraiment important, c'est de réduire en priorité notre consommation de viande, et éventuellement de produits laitiers", préconise Carine Barbier, économiste de l'environnement au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement (Cired), de Montpellier. "Il faut substituer cette viande par exemple par des lentilles ou des fèves, qui vont nous apporter des protéines végétales", poursuit-elle. Autre réflexe à adopter : consommer local et de saison, par exemple "en remplaçant les tomates aux courges et les aubergines aux épinards".

Encore faut-il que ces produits ne soient pas eux-mêmes victimes du réchauffement climatique : gel, fortes chaleurs et sécheresse mettent les cultures à rude épreuve. Le maïs, par exemple, voit sa croissance freinée et le nombre de ses grains diminuer lorsqu'il est privé d'eau, un phénomène observé dans plusieurs régions lors de l'été caniculaire que nous avons traversé. À l'inverse, le sorgo, une plante cultivée en Afrique, est plus résistante : sa température de développement idéale est de 35 degrés, grâce à des racines qui captent bien mieux l'eau dans le sol.