Environnement : pourquoi de plus en plus d'oiseaux se réfugient dans les jardins

Depuis sept ans, Serge Sougakoff, ornithologue amateur, s'est découvert une nouvelle passion : observer les oiseaux. Pas besoin d'aller loin pour les observer, son jardin suffit, comme on peut le voir dans le sujet en tête de cet article : quelques graines, un peu de patience, et les mésanges, et les moineaux viennent picorer.

Serge participe deux fois par an aux comptages nationaux des oiseaux dans les jardins. Une heure en hiver et au printemps pour recenser les espèces. Des notes précieusement conservées dans son cahier, puis enregistrées sur Internet, pour une vaste opération de science participative menée sous l'égide de la Ligue de protection pour les oiseaux (LPO) et du Museum national d'histoire naturelle (MNHN).