VIDÉO – Environnement : découvrez, en réalité augmentée, à quoi ressembleront les logements de demain

Premier levier : s’attaquer aux logements déjà construits. Une priorité, car ils représenteront 70% de nos habitations en 2050. Pour les rénover en profondeur, il faudra isoler les murs et les toitures et remplacer les chaudières. Le tout, à un rythme au moins dix fois plus rapide qu’actuellement pour atteindre 700.000 à un million de logements rénovés chaque année.

Mais aujourd’hui, ces rénovations sont encore trop coûteuses et dépendent d’artisans trop peu nombreux. Alors comment faire pour rénover plus, plus vite et moins cher ? Sébastien Delpont, directeur de Greenflex & Energysprong, mise sur une nouvelle méthode très particulière. "Ça fonctionne de façon assez simple, explique-t-il. On prend un bâtiment comme celui-ci. On prend ses mesures avec un scanner 3D, on envoie ces données à un atelier et on va fabriquer en grande série des façades isolantes préfabriquées et les grandes séries font que ça coûte beaucoup moins cher. Ensuite, on revient avec ces éléments isolants préfabriqués sur chantier, on les installe comme des gros Lego les uns sur les autres, ce qui est quatre fois plus rapide. Certes, ce n’est pas applicable à toutes les formes de bâtiments, mais il y a au moins 30 à 50% des bâtiments français qu’on peut rénover de cette façon".