VIDÉO - Votre voiture électrique pourra bientôt alimenter en énergie toute votre maison

Les prochaines voitures électriques pourront nous aider à réduire nos factures d'énergie tout en agissant sur les émissions de CO2, y compris dans nos logements. C'est ce que promet la technologie de charge bidirectionnelle, que la nouvelle Renault 5 électrique proposera cette année pour la première fois en France. Regardez les explications de Yani Khezzar, spécialiste innovation de TF1, sur le plateau du 20H.

C'est une nouvelle technologie qui va rendre la voiture électrique encore plus vertueuse... et encore plus utile. La nouvelle Renault 5 électrique, qui doit sortir cette année, est le premier véhicule en France à la proposer. Aux États-Unis, les constructeurs Ford et Tesla offrent déjà des technologies similaires et, dans l'Hexagone, d'autres constructeurs devraient suivre.

La future citadine électrique sera équipée d'une batterie bidirectionnelle : elle pourra ainsi se recharger... mais aussi redonner l'électricité qu'elle a stockée. Une spécificité dont l'objectif est de réduire la facture et les émissions de gaz à effet de serre. Lorsqu'une voiture électrique classique commence à se charger au moment où l'on rentre à son domicile, il s'agit du pire moment pour le climat et pour mon budget.

Un bon point pour l'environnement...

Le mode de vie des Français étant similaire, entre 18h et 21h, c'est le moment où un pic de consommation est enregistré et met le réseau en tension : tout le monde rentre du travail, cuisine, se chauffe. La demande en électricité est alors la plus forte et pour y répondre, le nucléaire et les énergies renouvelables ne suffisent pas. Les centrales à gaz et parfois même à charbon, qui émettent du CO2 néfaste pour le climat, peuvent être mises à contribution.

La technologie embarquée dans ces nouveaux modèles électriques doit permettre de ne pas solliciter le réseau durant ces heures de pointe et de se recharger au cours des moments où l'énergie est le moins carbonée. Il sera ainsi possible, selon le constructeur, d'économiser jusqu'à 400kg de CO2 par an, soit l'équivalent d'un vol Paris-Marrakech.

... Un autre pour le portefeuille

Entre 18h et 21h, c'est aussi le moment où l'électricité est la plus chère pour tous ceux qui ont souscrit un contrat heures-pleines/heures-creuses. Cette future génération de voitures pourra donc aussi alléger la facture grâce à ces batteries "V2G" (pour "vehicule to grid", soit 'véhicule vers le réseau"). Une fois branchée et programmée en fonction de ses impératifs, le véhicule choisira tout seul le meilleur moment dans la nuit pour se recharger, soit quand l'électricité est la moins chère.

Elle peut aussi devenir la principale source d'énergie électrique de la maison au cours de la soirée : radiateurs, four, télévision, l'ensemble des éléments électriques du domicile est directement alimenté par la voiture, allégeant ainsi la facture d'électricité et soulageant le réseau. Enfin, il sera aussi possible de revendre une partie de l'électricité stockée dans la batterie directement sur le réseau. Cela peut générer entre 100 et 200 euros de gain chaque année.

D'ici à 2035, on estime que 500.000 véhicules de ce type pourront circuler en France. Toutes les marques vont finir par s'y mettre. Et, une fois déployée massivement, cette innovation devrait permettre de soulager le réseau électrique, mais aussi d'éviter des émissions de 25 000 tonnes de CO2 chaque année. C'est l'équivalent de 3000 tours du monde en voitures à essence.