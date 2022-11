Finlande : les pionniers de l'enfouissement des déchets nucléaires

Le plus étonnant dans cette histoire est la proximité de cette petite ville souterraine avec les villes environnantes. Pour autant, la population semble compréhensible. "Je ne me souviens d'aucune manifestation, confie Sari Salo, directrice de l'administration de la ville de Rauma, à proximité. Cette attitude compréhensive de la population, on la doit à une politique transparente concernant le nucléaire, et cela, depuis les années 1970."