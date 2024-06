Cela fait 80 ans, avec le Débarquement des GI's, que la France a découvert le chewing-gum. On en raffole, mais il contribue aussi à la pollution une fois jeté au sol. Pour cause, il s'agit du deuxième déchet envahissant de la planète, et il est non recyclable.

La liberté n'est pas le seul héritage laissé par le Débarquement. A l'occasion de l'arrivée des soldats américains, les Français ont découvert de nouveaux produits comme les barres de chocolat, les bas en nylon, les cigarettes blondes ou encore les chewing-gums. Alors que la France commémore cette semaine les 80 ans du D-Day, cela fait donc autant d'années que cette petite gourmandise s'est faite une place dans le cœur, ou plutôt la bouche des Français. C'est peu dire. Nous sommes en effet les plus gros consommateurs de chewing-gum au monde derrière les Américains.

Pourtant, cela n'est plus un secret : sa composition et la pollution qu’il entraîne, étroitement liées, sont loin d’être exemplaires. À titre de repère, le chewing-gum, souvent jeté dans la nature de manière anodine, est le deuxième déchet envahissant et non recyclable après le mégot.

Des alternatives sans platique ?

Entre les deux, c'est pourtant bien le premier qui met le plus de temps à se décomposer. Les chewing-gums jetés par terre mettent ainsi en moyenne cinq ans pour se dégrader, contre deux ans pour le mégot, estiment les associations de protection de l'environnement.

Si c'est très long dans les deux cas, c’est parce que ces produits contiennent tous les deux des dérivés du pétrole. En effet, l'ingrédient de base du chewing-gum, est la gomme qui, bien qu'elle peut être naturelle, est le plus souvent "une gomme synthétique, fabriquée avec des dérivés du pétrole", soulignait Consoglobe sur son site en 2018.

Plus en détail, le chewing-gum est composé d'environ 30% d'une gomme élastique qui n'est autre qu'un caoutchouc synthétique, appelé polyisobutylène, mélangée à des charges minérales qui permettent de donner à la friandise sa consistance quand on la mâche. Le reste de la composition, à savoir 70% du chewing-gum, concerne des additifs solubles dans la salive, comme des émulsifiants, des édulcorants ou encore des épaississants et des antioxydants. Autant de substances qui vont apporter du goût. Le véritable problème du chewing-gum pour l'environnement est donc que le plastique, qui constitue la matière première, n'est pas biodégradable.

Dans ce contexte, des entreprises tentent de proposer des alternatives biodégradables aux pastilles classiques pour éviter de disperser dans la nature un produit qui met des années à se décomposer. C'est notamment le cas d'un chewing-gum vegan, sans plastique et sans sucre qui a vu le jour en 2021 à Copenhague. Plus respectueux de la planète, True Gum est fabriquée à base de sève de gommier et de plantes, et certifiée sans huile de palme et sans emballage en plastique.