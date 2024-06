Des barracudas, des dorades et des raies étaient jadis des poissons qui ne se plaisaient que dans les eaux tropicales. Au large des calanques de Marseille, plusieurs espèces ont été aperçues avec les effets du dérèglement climatique. Leur arrivée va-t-elle modifier l'écosystème ? Éléments de réponse.

Des dizaines de barracudas ont été aperçus au large de Marseille, loin des Caraïbes. Pour les approcher, il n'y a qu'à plonger et on assiste à un ballet étonnant. Avec leurs grandes dents, ces poissons argentés mesurent jusqu'à 1,50 mètre. Guillaume Ruoppolo, plongeur et photographe subaquatique, en observe de plus en plus. "On les voit de façon très régulière et tout au long de l'année. Avant, on ne les voyait vraiment que pendant l'été", explique-t-il.

Sur la plage, les baigneurs s'en inquiètent. Rassurez-vous, les barracudas ne sont pas dangereux, les attaques sont très rares. Mais ils ne sont pas la seule espèce tropicale à se répandre. La Méditerranée se réchauffe, la température de l'eau a augmenté d'un degré en trente ans. Cela est suffisant pour attirer ces nouvelles espèces. D'où viennent-elles ? Certaines de l'Est de la Méditerranée, d'autres directement de la mer Rouge. De quoi modifier nos fonds marins. Les eaux se réchauffent encore, d'autres espèces exotiques pourraient bien faire leur apparition en Méditerranée.