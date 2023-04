VIDÉO - "On va souffrir cet été " : les Alpes-Maritimes enregistrent déjà un niveau de sécheresse record

La Cagne, le petit fleuve côtier qui rejoint la mer Méditerranée à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ne coule quasiment plus. Les berges hors d'eau témoignent de la sécheresse record qui frappe le département, du jamais-vu si tôt dans la saison. À tel point qu'une partie des Alpes-Maritimes a été placée, ce vendredi 18 avril, en alerte sécheresse "renforcée", le troisième des quatre niveaux d'alerte.

Les habitants sont perplexes, et s'inquiètent des conséquences pour l'été. "On scrute le ciel chaque jour, et chaque jour, malheureusement, même si le ciel est gris, on n'a pas espoir qu'il se mette à pleuvoir, alors que c'est notre souhait le plus grand", confie au 13H de TF1 un habitant, tandis qu'un autre met en garde : "On va souffrir cet été. J'espère qu'il y aura de l'eau pour tout le monde, qu'on ne sera pas en restrictions."