Ordures à Marseille : pourquoi ça déborde

Depuis moins d'un an, une brigade de l'environnement a justement été créée à la police municipale. Neuf agents chargés de traquer les dépôts illégaux et près de 60 affaires jugées ou en cours de jugement. Pour cela, la brigade dispose de 1 600 caméras. Certains bénévoles se retroussent les manches, sans attendre les pouvoirs publics. Ici, sur le parvis du Mucem, ils ramassent en moins d'une heure, plus de 400 kilos d'ordures, jusque dans la mer.