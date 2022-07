Origine des incendies : les enquêteurs cherchent des indices

Ils effectuent des prélèvements de terre pour y déceler les traces d'hydrocarbures. Les relevés d'empreinte sont quasi systématiques, car l'homme est à l'origine de neuf départs de feux sur dix. Cette cellule de recherche des causes et circonstances des incendies a également enquêté à Bessèges où nous retrouvons la maire de la commune. Les flammes ont ravagé ici plus de 600 hectares.