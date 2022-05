Orque perdue dans la Seine : comment va-t-elle être secourue ?

Parmi plusieurs propositions d'un panel d’experts nationaux et internationaux des mammifères marins, "la décision a été prise de privilégier une méthode d’intervention douce", a indiqué la préfecture de la Seine-Maritime dans un communiqué, ce vendredi, tenant également compte de l’état de santé du delphinidé. Aussi, un drone sera utilisé et permettra de suivre "à distance l'animal". Il émettra dans le même temps des stimuli sonores (sons émis par une population d'orques) "pour attirer et guider l'animal vers la mer".

Le choix de cette méthode tient à son caractère doux : aggraver l’état de stress du cétacé pourrait mettre davantage en péril son sauvetage. Par ailleurs, pour "éviter tout rassemblement ou affluence à proximité" de la bête, aucune information ne sera communiquée sur l'opération, au risque de "faire échouer l'intervention", poursuit le communiqué.