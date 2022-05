VIDÉO - Orque dans la Seine : les questions qui se posent après le décès de l'animal

L’état de santé de l’orque était jugé préoccupant ces derniers jours. "On sait qu’elle était en bonne santé, en tout cas en apparence, quand elle est entrée dans la Seine quinze jours plus tôt. Est-ce qu’elle a contracté sa maladie dans la Seine, et les symptômes se sont empirés à cause de l'eau douce extrêmement polluée à laquelle l'animal n'est absolument pas habitué ? Ou, au contraire, l'orque était-elle déjà malade lorsqu’elle était en mer ?", s'interroge Lamya Essemlali, présidente de l’association Sea shepherd France.

Le cétacé est apparu pour la première fois à Honfleur, il y a deux semaines. Il a ensuite parcouru 100 kilomètres en remontant la Seine, perdu loin de son habitat naturel. Samedi, une opération de sauvetage a été tentée pour diriger l’animal vers l’océan. Visiblement souffrante, l’orque devait être euthanasiée dans les prochains jours. Elle a finalement été retrouvée morte ce lundi. "Cet animal fait partie des espèces qui s’échouent assez peu souvent et sur lesquelles on effectue une surveillance particulière", explique Florence Caurant, co-directrice de l’observatoire Pelagis à l’université de La Rochelle.