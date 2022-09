Cyclones, ouragans, typhons dévastateurs : pourquoi ce n'est qu'un début...

En moyenne aujourd'hui, entre 80 et 100 tempêtes et cyclones se forment chaque année dans le monde. Le plus souvent dans le nord-ouest du pacifique, dans le sud de l'océan Indien, le nord-est du Pacifique et l'Atlantique. Des tourbillons qui se forment et se transforment en cyclones tropicaux quand la température de la mer dépasse les 26 degrés sur 50 mètres de profondeur, l'atmosphère est instable et les vents relativement homogènes.

Mais avec le changement climatique, la température moyenne à la surface des océans augmente. Or, un océan plus chaud stocke plus d'humidité à sa surface. Si cela ne facilite pas forcément la naissance de cyclones, cela leur permet de tirer davantage d'énergie pour se développer et présenter des vents plus puissants. Les observations sur les 30 dernières années montrent ainsi une baisse du nombre total de cyclones à travers le monde, mais une hausse de la proportion de ceux de catégories 4 et 5. Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), cette proportion pourrait augmenter de 0 à 25% dans les années à venir.

Une étude publiée par la revue Frontiers in Earth Science pointe de son côté que les ouragans et typhons pourraient doubler en puissance entre 2075 et 2099, notamment dans le nord-est du Pacifique. Leur durée moyenne pourrait augmenter de 56 %, ajoutant 4,9 heures supplémentaires aux tempêtes actuellement observées. En parallèle, ces tempêtes dévastatrices pourraient pénétrer plus loin dans les terres d'environ 92,4 kilomètres, soit une hausse de 50 %.