VIDÉO - "Tchao Panda" : les adieux des Français à Yuan Meng, la star du zoo de Beauval, transférée en Chine

"Au revoir mon pépère, tu vas nous manquer !", crache un mégaphone. C'est sous une haie d'honneur que Yuan Meng quitte le Zoo de Beauval. Le panda géant de pas moins de 123 kilos, qui fêtera ses six ans le mois prochain, a été évacué ce mardi du parc de Centre-Val de Loire, où il est né, pour s'envoler en direction de la Chine, dont viennent ses deux parents, prêtés à la France en 2012. Un voyage reporté à plusieurs reprises à cause de la crise sanitaire et d'imprévus administratifs, mais cette fois-ci était la bonne.

Ce premier bébé panda né en France est sorti du parc ce mardi matin à 9h30 dans un camion climatisé, au milieu de quelques centaines de fans venus lui dire au revoir, agitant des drapeaux à son effigie sous les averses. Quelques enfants arboraient même un maquillage noir et blanc sur le visage, et une nuée de téléphones ont immortalisé son passage. Parmi ses admirateurs, l'une d'entre eux pointe fièrement son T-shirt floqué d'une mosaïque de photos du panda. "C'est Yuan Meng de la naissance à aujourd'hui", lance-t-elle, dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article. "Cela fait une heure qu'on est là." "On vient plusieurs fois par an, donc on voulait être là pour le voir partir", explique aussi une mère avec sa fille, tandis qu'une autre se dit fascinée par le "grand voyage" qui attend l'animal.