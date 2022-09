Panneaux lumineux : faut-il les éteindre ?

Les panneaux lumineux sont très gourmands en énergie. Un écran numérique de 2 m² consomme plus de 2 000 Kw/an. C'est la consommation moyenne annuelle d'un ménage pour l'éclairage et l'électroménager. Une chasse aux gaspillages déjà réalité dans une commune de Seine-et-Marne, et c'est madame la maire en personne qui incite les commerçants. En éteignant l'éclairage public de 22h à 5h, la mairie économise ainsi 100 000 euros par an, un argument qui, elle l'espère, convaincra les plus réticents.