VIDÉO - Panneaux solaires, eau de pluie : ces immeubles verts qui font baisser les factures

Construire des bâtiments plus verts, c'est aussi l'objectif d'un architecte qui travaille à 500 km de là, à Saint-Dié-des-Vosges. Antoine Pagnoux a pensé la façade de la résidence Jules Ferry, sortie de terre en 2014. Construite en bois et en paille, elle regroupe plusieurs logements sociaux et a été aménagée de façon à offrir une basse consommation. Ses balcons sont en structure métallique, ce qui permet de jouer avec le soleil, en fonction des saisons.

"Avec cette façade et les balcons, on va permettre de protéger les habitants du chaud pendant l'été : le soleil tape mais ne rentre pas dans les logements", détaille l'architecte. "En hiver, c'est exactement l'inverse. Le soleil va avoir une course beaucoup plus basse, donc l'intégralité du rayonnement solaire va rentrer dans les logements et les chauffer gratuitement."