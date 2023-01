Parade nuptiale : la Camargue, un havre de paix pour les flamants roses

Un peu plus loin, c’est au tour de Manon, 8 ans, de s’initier aux jumelles. Et après quelques secondes, les flamants roses se dévoilent enfin. Les couleurs, c’est ce qui passionne ce photographe qui arpente presque quotidiennement ces roselières. Si Thierry peut saisir ces instants uniques, c’est parce qu’il connaît par cœur les 60 hectares du parc, et surtout, chacun de ses habitants. Depuis plus de 20 ans, le spectacle des parades nuptiales se répète sous les yeux des visiteurs de plus en plus nombreux.