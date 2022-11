VIDÉO - Paris : tensions entre militants écologistes et automobilistes lors d'une action sur le Pont de Sèvres

Cette nouvelle action de Dernière Rénovation a provoqué la colère des automobilistes bloqués, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article. "Il y a des enfants qui sortent de la crèche. S'il vous plaît, s'il vous plaît, avant que des gens pètent un plomb ! Parce que ça va mal tourner", explique un automobiliste à une membre du groupe écologiste.

Excédés, certains conducteurs ont décidé de déloger eux-mêmes les devant les caméras présentes. "On a marché, on a fait des pétitions. Tous les scientifiques ont fait des rapports (...) On n'a plus d'autres choix que d'embêter les gens !", explique de son côté Catherine, une des participantes à cette action.

La police est intervenue pour rétablir la circulation au bout de quelques minutes. Selon Dernière Rénovation, dix militants ont été interpellés.