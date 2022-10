VIDÉO - Un militant écologiste de "Dernière Rénovation" s'accroche au drapeau du Panthéon, à Paris

Le militant, qui se décrit comme un "citoyen ordinaire", a également expliqué les raisons de son geste. "J’aime mon pays, et je ne supporte plus de voir sa population et ses paysages sacrifiés par un gouvernement mensonger et criminel. Si je mets le drapeau en berne aujourd’hui, c’est parce qu’on devrait être en deuil pour tous les gens qui meurent déjà tous les ans d’inondations, d’incendies, de famines, bref du dérèglement climatique."