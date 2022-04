Paroles de Français : l’environnement, une préoccupation quotidienne ?

Aller plus loin, avoir une politique plus écologique, les Français y sont-ils prêts ? Ce lundi de Pâques à Saint-Nauphary, c'est le jour du vide-grenier. Circuit court, seconde main, lutte contre le gaspillage, là-bas, on est en plein dans le thème. Une habitante est venue en famille. Elle et ses parents n'ont pas forcément le même rapport à l'environnement. Ils aimeraient bien faire encore plus. Mais comme souvent, le budget est le principal frein. Ainsi, les enjeux environnementaux peuvent parfois paraître bien lointains.