VIDÉO - Pays basque : la relève des jeunes bergers, un nouveau souffle pour l'agriculture locale

Dans l'année d'un berger, il est des petits matins plus exaltants que d'autres. À 34 ans, Martin Lebourgeois vit sa deuxième transhumance. Pour lui et son troupeau, le moment de rejoindre les prairies d'estive est venu. Sauf que cette montée à l'estive va s'avérer bien plus délicate qu'espérée. La moitié des 20 km à parcourir sous un rideau de pluie est une sorte de chemin de croix.