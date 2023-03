"La mort des pêcheurs" : que prévoit la nouvelle mesure européenne sur les fonds marins, qui fâche la filière ?

Au port de Boulogne, avec ses 85 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, le secteur de la pêche représente 5000 emplois directs et indirects, et plus de 80% de sa production est assurée par des dragues, chaluts, sennes et autres engins de fonds, selon le comité régional des pêches. Pour Vincent Leprêtre, pêcheur depuis trois générations, cette mesure restrictive est peut-être celle de trop. "L'encornet, la seiche, le maquereau, le merlan… Ce sont toutes ces espèces que l'on pêche à longueur d'années, sur des zones qu'on ne pourra plus exploiter du tout", déplore-t-il.

Par cette mesure drastique, l'Union Européenne cherche à limiter les effets de cette pêche très gourmande en carburant et forte émettrice de CO2, mais surtout à permettre aux fonds marins de se régénérer. Le raclage détruit des écosystèmes constituant eux-mêmes des puits de carbone, fragilise les populations de poissons qui s'y abritent et s'y reproduisent, et encourage des prises accidentelles "disproportionnées", faute de pouvoir sélectionner les espèces pêchées.