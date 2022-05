Pêche à la lamproie : une interdiction qui passe très mal dans le sud-ouest

La lamproie est un poisson préhistorique qui serait aujourd’hui en danger. Pour Philippe, ce n’est pas à cause de la pêche mais du silure, un prédateur de plus de deux mètres qui se trouve en amont de la rivière. "Il y a 30 ans de ça, il n’y avait pas de silures. On a observé ce phénomène-là il y a une quinzaine d’années et là, on s’est aperçu qu’il y avait beaucoup de prédation par ces poissons. Il y a des études qui sont menées mais si elles ne sont pas prises en compte et qu’on tape toujours sur la pêcherie, ce n’est pas acceptable", s’indigne Philippe.