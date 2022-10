Pêcheurs sauvés dans une eau infestée de requins : quand attaquent-ils l’homme ?

"Avec autant de gens dans l'eau dans le monde, si les requins préféraient se nourrir de proies humaines, on aurait des dizaines de milliers d'attaques chaque année", pointait en juillet dernien Gregory Skomal, biologiste spécialiste des requins pour l'État du Massachusetts.

Si le requin blanc est réputé détecter des sons et odeurs à grande distance, de près, on suppose qu'il fait surtout confiance à sa vue pour repérer et viser une proie. "Du point de vue d'un requin blanc, ni le mouvement ni la forme ne permettent une distinction visuelle sans équivoque entre les pinnipèdes et les humains", écrivent les auteurs d'une étude parue en octobre 2021 dans Interface, une revue de la Royal Society.

Le système visuel du requin est ainsi quasiment insensible à la couleur et a une très mauvaise capacité à distinguer les détails d'une forme. Son pouvoir de résolution, jusqu'à six fois inférieur à celui d'un humain, est encore plus faible chez les jeunes requins blancs, qui représentent le plus grand risque de morsures fatales pour les surfeurs, selon l même analyse. De leur point de vue, les signaux de mouvement d'un nageur comme ceux d'un surfeur pagayant sur sa planche sont presque impossibles à distinguer de ceux d'un pinnipède du point de vue d'un jeune requin blanc, d'après les scientifiques.